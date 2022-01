L’information fait déjà le tour de la toile. En Allemagne, deux policiers ont perdu la vie ce lundi matin après s’être fait tirés dessus pendant un contrôle routier dans l’est de l’Allemagne plus précisément à Kusel.

La police est à la recherche de suspects qui ont tué à bout portant des agents des forces de l’ordre, un homme et une femme en uniforme, pendant un contrôle de la route. Les motivations des tireurs ne sont pas connus à ce stade mais la police est à pied d’œuvre pour interpeller les suspects. Selon nos sources, la police a déconseillé de prendre à bord des véhicules des autostoppeurs et a lancé un appel a témoin sur le réseau social de l’oiseau bleu. Plus d’informations dans les prochaines heures.