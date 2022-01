Le président turc Recep Tayyip Erdoğan s’est invité dans la polémique qu’a engendrée la chanson de la célèbre chanteuse turque Sezen Aksu. Profitant d’une prise de parole vendredi 21 janvier dernier à la mosquée, l’homme fort d’Ankara s’est illustré par une véritable violence verbale sur le sujet. Le président a simplement fait savoir que c’est le rôle des partisans du prophète d’Adam d’arracher la langue à celles et ceux qui vont se moquer de lui.

« Vous devez rester fermes face aux insultes. Personne ne peut se permettre d’insulter notre prophète Adam, c’est notre mission que de trancher les langues qui s’autorisent à le faire », a notamment déclaré le président turc Recep Tayyip Erdoğan selon les informations rapportées par Cumhuriyet. La polémique est née de la chanson de l’artiste qui traite Adam et Eve d’ « ignorants ».

Plainte pour « insulte aux valeurs religieuses »

L’œuvre qui date pourtant de 2017 fait l’objet de toutes les attentions sur le plan politique et surtout religieux depuis qu’elle a été portée par les réseaux sociaux. La célèbre chanteuse turque Sezen Aksu fait déjà objet d’une plainte déposée par un avocat ultraconservateur. Elle est ainsi poursuivie pour « insulte aux valeurs religieuses » et s’expose à des peines allant de six mois et un an de prison.