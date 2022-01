Les occidentaux depuis quelques mois, ont fait part de leurs craintes d’une éventuelle invasion de l’Ukraine par des dizaines de milliers de soldats russes rassemblés près de sa frontière. La Russie a nié de tels projets. Lors d’un voyage en Albanie, le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que la perspective d’une invasion russe de l’Ukraine n’était pas réaliste et qu’il devait discuter de la crise avec le président russe Vladimir Poutine.

« Je ne considère pas l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme une approche réaliste car l’Ukraine n’est pas un pays ordinaire. L’Ukraine est un pays fort », a déclaré Erdogan mardi aux journalistes, selon la chaîne de télévision NTV. « Pour que la Russie franchisse cette étape, elle devrait revoir la situation dans le monde entier et la sienne », a-t-il déclaré, ajoutant que la région ne pouvait plus accepter une guerre et qu’une telle décision ne serait « pas juste ».

Mettre ces questions sur la table

« Nous devons mettre ces questions sur la table avec M. Poutine et en discuter », a indiqué le dirigeant turc. La Turquie, membre de l’OTAN, entretient de bonnes relations avec Kiev et Moscou, mais s’oppose aux politiques russes en Syrie et en Libye, ainsi qu’à son annexion de la péninsule de Crimée en 2014. Tout en forgeant une coopération avec la Russie dans les domaines de la défense et de l’énergie, Ankara a également vendu des drones sophistiqués à l’Ukraine, provoquant la colère de Moscou.

En novembre dernier, Erdogan avait déclaré que la Turquie était prête à jouer un rôle de médiateur dans la crise, une offre que Kiev a bien accueillie mais que Moscou a rejetée. Ankara a également déclaré que des sanctions contre la Russie ne seraient pas une solution au problème.