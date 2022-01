Le candidat à la présidentielle française, Eric Zemmour, suit de près la situation en Ukraine et a sa vision des relations franco-russes, s’il est élu président. De passage dans l’émission C dans l’air, ce dimanche 23 janvier, le polémiste a pris position pour la Russie, en tirant à boulets rouges sur les Etats-Unis. Le potentiel locataire de l’Elysée a estimé que les USA n’avaient « rien à faire en Géorgie et en Ukraine » soulignant que la France devrait trouver « tout à fait légitimes », les revendications du président russe Vladimir Poutine sur le sujet.

L’ancien journaliste a critiqué les médias français et occidentaux qui « passent leur temps à diaboliser Vladimir Poutine », alors qu’il pense que la France devrait être « l’amie de la Russie ». Selon lui, les Etats-Unis passent leur temps à monter les pays européens contre la Russie. « Cessons d’être l’instrument des manœuvres américaines. L’Amérique passe son temps à monter les pays européens contre la Russie. Parce que la grande angoisse des États-Unis depuis très longtemps […] c’est séparer la Russie de l’Allemagne et de la France », a dénoncé Zemmour.

La France doit montrer des signes d’amitié envers la Russie

Pour le polémiste, chaque fois que les pays européens avancent dans leur rapprochement avec la Russie, les Etats-Unis viennent pour saper ces efforts afin de semer à nouveau la désunion. Le leader de la Reconquête a donné l’exemple des rapprochements entre ces pays en 2003 lors de la guerre du Golfe, mais que Washington s’emploie à diviser.

« La Russie mène ses politiques et veut défendre et développer ses influences. Moi, je pense que la France doit et pourrait, par exemple, montrer des signes d’amitié envers la Russie en supprimant les sanctions contre la Russie. Moi, si j’étais le Président, je dirais : « il n’y a plus de sanction vis-à-vis de la Russie » », a affirmé Zemmour.