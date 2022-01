L’équipe d’Algérie, championne en titre de l’Afrique, ont réussi à aligner 35 matchs sans aucune défaite avant que leur malheur ne commence dès le premier tour la Coupe d’Afrique qui se déroule actuellement au Cameroun. L’équipe nationale algérienne a été tenue en échec par la Sierra Leone et a ensuite été battu par la Guinée équatoriale (0-1). Face à l’élimination dès le premier tour qui plane comme une épée de Damoclès sur l’équipe, des rumeurs évoquent des problèmes spirituels et les sorciers camerounais, guinéens, sierraléonais et marocains sont pointés du doigt.

A l’instar de plusieurs raki, sorte d’imans exorcistes, un certain Ibn Chanfara a affirmé que les joueurs algériens « souffrent du mauvais œil bien plus que de la sorcellerie ». « Je ne garantis pas la victoire, mais mon travail me permettra de supprimer beaucoup de choses. Je remercie tout le peuple algérien qui m’a demandé de me rendre au Cameroun », a affirmé Chanfara à l’instar de plusieurs autres rakis qui ont proposé leurs services à la Fédération algérienne de Football (FAF).

La FAF n’a fait appel à un quelconque exorciste

Les rumeurs selon lesquelles la FAF a déjà recruté un exorciste ont également émergé sur les réseaux sociaux. Mais dans un communiqué rendu public, la Fédération algérienne de football (FAF) a répondu à la rumeur du recrutement d’un exorciste. La fédération a démenti la rumeur. « La Fédération algérienne de football (FAF) tient à informer l’opinion sportive qu’à aucun moment elle n’a fait appel à un quelconque exorciste (Raki) pour venir au Cameroun afin d’apporter ses ‘services’ aux joueurs de la sélection nationale, dans le cadre de sa participation à la CAN Total Energies – Cameroun 2021 », a écrit la fédération.

La FAF déplore et condamne

« La FAF déplore et condamne ce genre de rumeurs qui nuisent à l’image de notre sélection nationale, et se réserve le droit d’ester en justice contre tous ceux qui associent leurs noms et/ou activités à ladite sélection et à l’instance fédérale », a souligné la FAF. Si l’Algérie démenti cette rumeur,l’ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua avait recruté en 2009 le raki Abou Muslim Belahmar pour une intervention spirituelle lors de la phase de qualification de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. C’est l’ancien sélectionneur de l’équipe nationale d’Algérie, Rabah Saadane qui avait rapporté les faits sur un plateau de télévision.