Dans la soirée du vendredi 14 janvier, un jeune Français originaire de la région de Nancy a été inculpé en Belgique de « tentative de meurtre » pour avoir violemment poussé une femme sur les rails à Bruxelles à l’approche d’une rame. D’après les images de vidéosurveillance de la scène qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, on voit le jeune homme se pavaner sur le quai du métro avant de passer à l’acte.

A quelques secondes de l’arrivée du métro, celui-ci pousse la femme sur les rails dans l’intention que le train l’écrase. Heureusement pour la femme, la rame est parvenue à s’arrêter de justesse. Légèrement blessée, la victime a été conduite à l’hôpital de même que le conducteur du métro qui a été choqué. L’auteur de l’acte violent a été rattrapé et interpellé dans une autre station de métro.

Une expertise psychiatrique

Selon le parquet de Belgique, il a été présenté dans la journée du samedi à un juge d’instruction qui l’a inculpé pour « tentative de meurtre » et l’a ensuite placé en détention. D’après des sources proches du dossier, le prévenu qui n’a pas de domicile connu en Belgique, est connu des services de la police française pour des faits de vol et des faits concernant les stupéfiants. Selon le parquet, le mis en cause subira une expertise psychiatrique dans les jours à venir. Le suspect n’aurait aucun lien direct avec la victime.