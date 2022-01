L’international footballeur Robert Lewandowsky a été élu meilleur joueur de l’année 2021. C’est la Fédération internationale de Football Association (FIFA) qui a fait cette distinction au joueur polonais lors de la cérémonie FIFA-The Best 2021, qui s’est déroulée hier lundi 17 janvier 2022.

« Je suis honoré de gagner cette récompense »

Au cours du gala virtuel qui a été organisé au siège de la FIFA à Zurich, Robert Lewandowski a déclaré : « Je suis honoré de gagner cette récompense, j’en suis fier. Je tiens à dédier ce trophée à mes coéquipiers, mon équipe et au staff qui m’ont permis de le remporter ». Notons qu’au cours de cette cérémonie, la FIFA a récompensé les meilleurs acteurs du football international au titre de l’année 2021. Sur plusieurs joueurs qui avaient été sélectionnés, une dizaine avait été retenue pour la finale. Au nombre de ceux-ci, figurent Mohamed Salah, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Robert Lewandowski, N’Golo Kanté, Jorginho, Erling Haaland, Cristiano Ronaldo, Kevin de Bruyne et Karim Benzema.

Le tri a été fait et depuis le 07 janvier dernier, seulement Lionel Messi, Robert Lewandowski et Mohamed Salah étaient toujours en lice. Il faut dire que ce n’est pas la première fois que le joueur polonais est sacré meilleur joueur. En effet, il avait cette même récompense l’année dernière. Pour mémoire, l’élection a été faite par plusieurs acteurs du monde du football à savoir les supporters, les journalistes, capitaines et les sélectionneurs.