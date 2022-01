Dans la Basilique Notre-Dame de la Trinité, à Blois, un homme vêtu d’une djellaba et en possession d’un long couteau de cuisine ainsi que d’un exemplaire de Coran, a été arrêté par les forces de l’ordre mardi 25 janvier. D’après le sacristain du lieu de culte catholique qui s’est confié à la presse, l’homme était vêtu « d’une djellaba blanche et d’un gros manteau noir » et marchait dans l’église, « un peu hagard, sans trop savoir où aller ». D’après le sacristain qui a requis l’anonymat, il a trouvé la situation étrange après que l’homme ait demandé à un bénévole s’il était le prêtre.

Après s’être assis dans le chœur, lieu réservé aux célébrants, l’homme s’est relevé et est sorti de la basilique. Il est ensuite revenu dans l’église quelques minutes après, « et s’est mis à prier. Il levait les mains au ciel et paraissait presque en transe », a confié le sacristain. C’est à ce moment là qu’il a appelé la police qui est intervenue quelques minutes après. Les fonctionnaires ont découvert sur le suspect après une fouille, un exemplaire du Coran de même qu’un long couteau de cuisine dans son étui.

Il n’a pas prononcé de paroles inquiétantes

Les policiers ont confié au sacristain, selon ce dernier, « que c’était avec le même genre de couteau que le prêtre avait été tué à Nice ». D’après le sacristain l’homme âgé de 48 ans et père de deux enfants, était relativement calme et « n’a pas prononcé de paroles inquiétantes ». L’homme était déjà connu des services de police pour des petits délits de droit commun. D’après le procureur de la République de Blois, Frédéric Chevalier, le domicile du suspect a été perquisitionné après qu’il ait été placé en garde à vue.

Il devenait étrange

Pour le procureur, l’incident « relève davantage de la psychiatrie que du terrorisme ». Le magistrat a souligné que l’homme vit toujours chez sa mère et est suivi depuis des années pour des problèmes psychologiques. « Sa mère a dit aux enquêteurs qu’il devenait étrange quand il oubliait de prendre son médicament » a indiqué le procureur. Pour le moment, aucune enquête n’a encore été ouverte.