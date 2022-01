Le groupement de gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d’Azur a annoncé qu’un homme s’est présenté vendredi 7 janvier à la brigade de gendarmerie de Fréjus affirmant avoir tué la veille, jeudi, un homme. Lorsqu’il se présentait à la brigade de gendarmerie, l’homme âgé de 38 ans portait sur lui un sac contenant la tête et le pénis d’un homme. Selon le parquet de Draguignan l’individu mis en cause « transportait une tête coupée et les organes génitaux masculins de la victime dont il a donné l’identité ».

Le parquet a indiqué avoir saisi la police judiciaire de Toulon de cette affaire. Le communiqué du parquet précise que l’homme a été placé en garde à vue et « doit faire l’objet d’une expertise psychiatrique ». La police judiciaire de Toulon de son côté a indiqué que l’individu était déjà connu de ses services pour « des petites affaires ». Au domicile du mis en cause, les enquêteurs ont procédé dans la soirée du vendredi à des « constatations techniques sur la scène de crime présumée ». « À ce stade de l’enquête, le mobile de ce crime est encore incertain », a déclaré le parquet.

Perpétuité pour un cannibalise allemand

En Allemagne, pays voisin de la France, un homme a été condamné à la prison à vie ce vendredi par un tribunal de Berlin pour avoir tué, démembré et mangé une partie d’un homme qu’il avait rencontré sur internet. Le mis en cause, Stefan R., enseignant de 42 ans, a été déclaré coupable de « meurtre » et « d’atteinte à la paix des morts ». Face à la gravité des faits, sa libération anticipée est presque impossible en raison d’une mention du tribunal.