En France, les propos de Zemmour sur les handicapés font toujours l’actualité dans le pays. Le candidat d’extrême droite avait notamment déclaré que « l’obsession de l’inclusion est une mauvaise manière faite aux enfants et aux enseignants » en parlant des enfants en situation d’handicap. Une déclaration qui a suscité un tollé dans le pays à un tel point que le principal concerné a dû s’expliquer sur ses propos à plusieurs reprises déjà.

« Ce que je dénonce, c’est l’idéologie. L’inclusion dans l’école n’est pas mauvaise en soi pour les enfants qui peuvent suivre. Je n’ai pas d’a priori : je pars du réel. » a-t-il encore dit il y a quelques heures. Plusieurs personnalités ont déjà répondu à l’ancien polémiste, y compris sa rivale d’extrême droite, Marine Le Pen. Le président Macron s’est lui-même laissé allé à quelques piques en privé, rapporte la presse française.

Pour Macron, Zemmour « ne peut se prétendre amoureux de la France et nier à ce point ce que nous sommes » rappelant que la France était « une nation solidaire, humaniste, qui ne divise ni ne stigmatise. Une nation qui, par-delà les sensibilités politiques, a toujours su faire des différences une richesse et une force ». « Il ne s’est pas passé une semaine où je ne me suis pas battu, notamment pour permettre à ces enfants d’aller à l’école comme les autres » s’est finalement vanté le président français.