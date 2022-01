Le président français Emmanuel Macron a pris un décret portant publication de l’accord de restitution de 26 œuvres arts au Bénin. L’article premier de cette décision écrite, indique que l’accord en question signé à Paris entre les deux pays, le 09 novembre 2021, sera publié au journal officiel de la République française.

« Immédiatement et irrévocablement déchargé de la responsabilité liée au 26 œuvres »

Le second article indique que le Premier ministre Jean Castex et le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian sont chargés de l’application de ce décret. Pour rappel, l’accord mentionne que la propriété des 26 œuvres est transférée de la République française à la République du Bénin. Le Gouvernement francais est donc « immédiatement et irrévocablement déchargé de la responsabilité liée au 26 œuvres, qui incombe entièrement au gouvernement béninois« . Le décret a été signé le 17 janvier 2022.

Cet acte scelle définitivement la restitution de ces trésors pillés par la France au Bénin pendant la période coloniale. Le gouvernement avait prévu d’exposer ces œuvres au Palais de la Marina dans ce mois de janvier lors d’une cérémonie organisée à la présidence le 10 novembre 2021 pour célébrer leur retour. Mais l’exposition a été reportée.