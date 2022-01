Donald Trump est une personnalité très connue aux Etats-Unis. D’abord connu dans les affaires comme étant un magnat de l’immobilier et un homme d’affaires prospère, Donald Trump a occupé la plus haute fonction de son pays pendant quatre bonnes années. A la tête de son pays, il a imprimé sa marque et pris des décisions courageuses qui n ont pas toutes été applaudies.

Au terme de son premier mandat, Donald Trump s’est porté candidat à sa succession. En face de lui, il avait le démocrate Joe Biden, ancien vice-Président sous le prédécesseur du magnat de l’immobilier, le démocrate Barack Obama. C’est Joe Biden qui a été déclaré vainqueur de la présidentielle après les décomptes. Pendant de longues semaines, Donald Trump a tenté de bloquer le processus en introduisant des recours. Il a essuyé plusieurs revers judiciaires. Le 6 Janvier 2021, au Capitole, les élus se sont retrouvés pour certifier la victoire du démocrate. Ce jour-là, les Etats-Unis d’Amérique ont connu un événement jamais vu dans le pays.

Des partisans ont envahi le Capitole pour tenter d’empêcher la validation de la victoire du démocrates. Au cours de ces scènes de violences, des américains ont malheureusement perdu la vie. Cela a conduit plus tard à la mise en accusation de Trump. Hier dimanche, la représentante Cheney connue comme étant une élue très critique de l’ancien président a fait des révélations sur l’ancien Président et sa fille Ivanka. Selon l’élue républicaine, le comité constitué qui enquête sur ce qui s’est passé ce jour-là « a un témoignage de première main maintenant qu’il était assis dans la salle à manger à côté du bureau ovale en train de regarder l’attaque à la télévision alors que l’assaut contre le Capitole se produisait« . Elle confie que Ivanka est entrée au moins deux fois pour lui demander » s’il vous plaît, arrêtez cette violence « .