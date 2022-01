La femme la plus âgée du monde a fêté ses 119 ans de vie le dimanche 2 janvier dernier. Il s’agit d’une japonaise du nom de Kane Tanaka. Selon les informations qui avaient été rendues publiques par le journal britannique The Guardian, elle tenait le titre de doyenne de l’humanité depuis 2019 et est inscrite au livre Guinness des records. Ce record de doyenne de l’humanité reconnu par le livre Guinness des records est intervenu depuis qu’elle a célébré ses 116 ans de vie.

Née en 1903

La femme la plus âgée de l’humanité a fêté son anniversaire au milieu des pensionnaires de la maison de retraite à Fukuoka, dans le sud-ouest du Japon où elle séjourne. A en croire The Guardian qui a cité l’agence de presse japonaise Kyodo, la femme âgée désormais de 119 ans assure qu’elle fêtera les 120 ans. On retient de son parcours qu’elle est née au 20ème siècle et plus précisément en 1903.

Une population vieillissante au Japon

Elle est issue d’une fratrie riche de 9 enfants dont elle est la septième. Elle a connu cinq empereurs et a vécu les deux guerres mondiales. Sur le plan sanitaire, elle avait déjà survécu avant la Covid-19 à la grippe espagnole. Notons également qu’elle vient d’un pas où l’espérance de vie a atteint 87,74 ans pour les femmes et 81,64 ans pour les hommes selon The Guardian. Le pays bat également le record de vieillissement au monde et compte désormais 86.510 personnes dans les rangs des centenaires.