Il «y aura une guerre» si la Russie est attaquée directement. C’est ce que pense le président biélorusse, Alexandre Loukachenko qui a affirmé qu’au terme de la guerre il n’y aura pas de vainqueur. Tout le monde sera perdant à l’en croire.

Depuis plusieurs semaines, la Russie est accusée par les USA de préparer une invasion en Ukraine. Malgré l’assurance des autorités russes, des informations persistantes venant des USA confirment la nouvelle. Cette situation comme on peut l’imaginer crée une tension entre les deux puissances. Des observateurs craignent une escalade surtout avec les dernières déclarations venant de la Russie et des Etats-Unis. C’est dans ce contexte que le président Biélorusse a donné de la voix et a assuré apporter son soutien à la Russie de Poutine en cas de guerre.

Au cours d’une allocution télévisée au cours de laquelle il s’adressait à ses citoyens, le numéro un biélorusse a affirmé que s’il «y a une agression contre la Biélorussie, il y aura des centaines de milliers de soldats russes. Qui, avec des centaines de milliers de Biélorusses, défendront cette terre». L’homme fort de Minsk a affirmé que si son pays était attaqué ou si la Russie est attaquée directement, il «y aura une guerre». «Nous nous lèverons pour défendre notre terre et notre patrie», martèle Alexandre Loukachenko. Pour lui, cette guerre ne connaîtra aucun «vainqueur». Tout le monde sortira perdant à l’en croire.