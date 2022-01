L’Iran et la Chine collaborent ensemble dans le cadre d’un accord stratégique. Les deux parties ont annoncé la nouvelle hier samedi 15 janvier 2022. Il s’agit en effet d’un accord d’une durée de 25 ans qui a été signé l’année dernière entre les deux pays. Le vendredi 14 janvier dernier, au cours d’une réunion à Wuxi, dans l’est de la Chine les chefs des diplomaties chinoise et iranienne, respectivement Wang Yi et Hossein Amir-Abdollahian, ont annoncé le début de sa mise en oeuvre.

Cet accord prend en compte plusieurs secteurs

Notons que même si d’autres détails n’ont pas été communiqués sur cet accord entre les deux pays, celui-ci consolidera la coopération économique entre la Chine et l’Iran. Par ailleurs, il faut dire que cet accord prend en compte plusieurs secteurs à savoir les grands investissements de la Chine notamment dans le gaz et le pétrole iranien ou encore la fourniture du pétrole iranien à Pékin. Par contre, aucune communication n’a été faite sur le chiffre des exportations du pétrole iranien vers la Chine. En outre, cette coopération entre les deux pays sera bénéfique à l’Iran qui subit depuis plusieurs années et de plein fouet les sanctions américaines imposées par les USA, suite à leur retrait unilatéral de l’accord sur le nucléaire iranien.

Sur ce point, le gouvernement chinois a fait savoir qu’il continuerait toujours à « s’opposer aux sanctions unilatérales illégales contre l’Iran ». Pour rappel, les discussions sur le nucléaire iranien se poursuivent. Depuis le retrait des USA par l’ancien président Donald Trump, l’Iran est revenu sur ses engagements en dépassant notamment le seuil d’enrichissement de son uranium.