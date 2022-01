Le Corée du nord ne recule pas dans son programme nucléaire malgré les multiples sanctions infligées au pays dirigé par Kim Jong-Un. Ce vendredi 14 janvier, le pays a annoncé avoir testé deux missiles balistiques. C’est le troisième essai depuis le début de cette année 2022.

La Corée du Nord accélère son programme nucléaire. On est en tout cas tenté de le penser quand on sait qu’on n’est qu’au 14è jour de la nouvelle année et que le pays a déjà effectué trois tirs de missiles. Malgré les condamnations dans le monde, le pays dirigé par kim Jong-Un ne recule pas et met plutôt le pied sur l’accélérateur. Selon quelques heures après avoir mis en garde les Etats-Unis d’Amérique, Pyongyang a effectué son troisième test de missiles balistiques.

Selon l’armée sud coréenne, deux missiles balistiques de courte portée ont décollé d’Uiju et ont parcouru l’équivalent d’un peu plus de 429 km avant d’échouer dans les eaux au large de la côte est du pays. Plus tôt, la Corée avait critiqué la proposition américaine qui a été adressée à l’ONU après les premiers essais nucléaires et mis en garde le pays dirigé par Joe Biden. « Si les États-Unis adoptent une telle position de confrontation, la RPDC sera forcée de réagir plus fermement et avec certitude. », peut- on lire dans un communiqué du ministère nord-coréen des Affaires étrangères.