Le célèbre joueur international Cristiano Ronaldo n’en finit pas d’accumuler les distinctions. En effet, à l’occasion du gala-The Best de la fédération internationale de Football association (FIFA), la star portugaise du ballon rond a reçu un prix spécial pour avoir battu le record de buts en sélection nationale au cours de l’année dernière.

« Je n’ai jamais pensé à battre ce record »

Il s’agit du dernier prix qui a été décerné avant que la cérémonie ne prenne fin. S’adressant à la FIFA, Cristiano Ronaldo a déclaré : « C’est un rêve et je tiens à remercier mes coéquipiers, notamment ceux de la sélection nationale qui ont travaillé avec moi ces vingt dernières années. Je n’ai jamais pensé à battre ce record. J’ai six buts d’avance sur ce record. C’est un prix unique de la FIFA. Je respecte cette organisation. Je remercie ma famille. Ma motivation est toujours présente, même si je vais bientôt avoir 37 ans ». Notons que ce prix récompense CR7 pour le record de buts qu’il a atteint au cours de l’année dernière. En effet, en 2021, est devenu le footballeur qui a marqué le plus de buts en sélection, dans l’histoire du sport.

Au cours du match contre l’Irlande, il a franchi les 109 buts marqués par l’ancien détenteur du record, l’Iranien Ali Daei. Pour rappel, au cours de la cérémonie, le footballeur polonais Robert Lewandowski a aussi reçu un prix. Pour la deuxième année consécutive, il a remporté le prix du meilleur joueur de l’année.