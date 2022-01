L’ancien président américain Donald Trump a mis en garde contre « la plus grande manifestation que nous ayons jamais eue » aux États-Unis si les procureurs « font quoi que ce soit d’illégal » dans leurs enquêtes sur lui et ses entreprises. S’exprimant lors d’un rassemblement samedi à Conroe, au Texas, le 45e président américain, a évoqué les enquêtes locales et fédérales ciblant ses entreprises et ses activités politiques, y compris les législateurs enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole.

« Si ces procureurs racistes radicaux et vicieux font quelque chose de mal ou d’illégal, j’espère que nous aurons dans ce pays, la plus grande manifestation que nous ayons jamais eue … à Washington, à New York, à Atlanta et ailleurs parce que notre pays et nos élections sont corrompus », a déclaré le prédécesseur de Joe Biden devant ses partisans. L’ancien président a accusé le procureur général de New York, Letitia James, d’avoir lancé une attaque politique contre lui.

Des évaluations frauduleuses ou trompeuses

James a affirmé dans un dossier judiciaire la semaine dernière que son bureau avait découvert des preuves que la société de Trump utilisait des évaluations « frauduleuses ou trompeuses » de ses clubs de golf, gratte-ciel et autres biens pour garantir des prêts et des avantages fiscaux. Trump a également fait la une des journaux lors du rassemblement en disant que s’il se présentait à la réélection et gagnait, il gracierait tous les émeutiers du 6 janvier parce qu’il pense qu’ils ont été traités injustement.

« Si je cours et que je gagne, nous traiterons ces personnes de manière équitable à partir du 6 janvier », a déclaré Trump à la foule. « Nous les traiterons équitablement, et si cela nécessite des pardons, nous leur accorderons des pardons parce qu’ils sont traités si injustement », a jouté le leader du GOP.