Après les nouvelles sanctions de la CEDEAO prises au cours du derniers sommets de chefs d’Etat de la sous-région, la junte au pouvoir au Mali n’est pas restée insensible. Ce lundi 10 Janvier, les autorités du pays ont annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Mali et le rappel de ses ambassadeurs dans les pays.

La junte au pouvoir au Mali ne compte pas se taire après les dernières sanctions infligées par la CEDEAO au pays. Le gouvernement a réagi via un communiqué lu par son porte parole à la télévision nationale. Les autorités maliennes ont dénoncé l’instrumentalisation de la CEDEAO par des « puissances extra-régionales » et condamné les sanctions de l’organisation sous-régionales. Les autorités ont également annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes avec les pays de la CEDEAO.

« Le gouvernement du Mali regrette que des organisations sous-régionales ouest-africaines se fassent instrumentaliser par des puissances extra-régionales aux desseins inavoués« , a affirmé le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement malien. « Le gouvernement du Mali condamne énergiquement ces sanctions illégales et illégitimes » , a lancé le colonel Abdoulaye Maïga.