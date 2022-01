Il y a quelques jours, la disparition des frères Bogdanoff faisait la une de la presse française. Igor Bogdanoff est mort du nouveau coronavirus le 03 janvier 2022, c’est-à-dire six jours après son frère jumeau Grichka. Sur le plateau de l’émission C à vous, hier mercredi 12 janvier 2022, le philosophe Raphaël Enthoven a d’abord rendu hommage aux frères essayistes scientifiques avant de s’attaquer au professeur Didier Raoult.

« Ils n’étaient pas antivax »

L’agrégé de philosophie ne s’est visiblement pas remis de la mort des frères Bogdanoff. Au cours de l’émission, il a déclaré : « Ça me brise le coeur. Ils ont cru Didier Raoult, ils en sont morts. Voilà, c’est ça qui s’est passé ». Raphaël Enthoven regrette qu’ils aient eu confiance en Didier Raoult, puisque cela leur a coûté la vie. « Ils n’étaient pas antivax ! Ils n’étaient pas prosélytes, mais pour eux-mêmes, ils ne se sentaient pas concernés par ça. Ils ont adhéré aux paroles de Didier Raoult et aujourd’hui ils sont morts. Je pense qu’ils sont aujourd’hui en désaccord avec eux-mêmes » a-t-il ajouté. Notons que selon les proches des frères Bogdanoff, ceux-ci avaient la phobie des médecins et des médicaments.

Pour rappel, au cours de leur dernière interview en décembre 2021, les frères avaient montré leur soutien au microbiologiste français. Igor Bogdanoff avait déclaré : « Nous pensons très sincèrement que Didier Raoult, dont le parcours scientifique est incontestable et supérieur à la plupart de ceux qui le critiquent, détient des réponses » avant d’ajouter qu’ « il est en décalage par rapport à la doxa scientifique… Mais on lui donnera raison dans quelque temps ».