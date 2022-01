Le président français Emmanuel Macron est décidé à rendre la vie très dure aux personnes ayant fait l’option d’éviter la vaccination contre le Covid-19. Mais ces propos d’Emmanuel Macron n’ont pas eu un écho très favorable au Parlement français. Cette intervention du président français a été à l’origine de la suspension de l’examen, en première lecture, du projet de loi transformant le passe sanitaire en passe vaccinal. Les mots utilisés par le président français n’auront pas été du goût des élus qui l’ont montré de diverses manières.

L’actuel patron de l’Elysée avait clairement réaffirmé au cours d’un entretien qu’il a accordé au quotidien francilien ce mardi 4 janvier que son objectif était de rendre la vie dure aux personnes non vaccinées. Pour le président français, l’argument selon lequel les non-vaccinés « occupent à 85 % les réanimations est le meilleur argument » pour la stratégie du gouvernement. Selon lui, « en démocratie, le pire ennemi c’est le mensonge et la bêtise ».

Des restrictions aux non-vaccinées

« La quasi-totalité des gens, plus de 90 %, ont adhéré » à la vaccination et « c’est une toute petite minorité qui est réfractaire », a notamment poursuivi le président français Emmanuel Macron. « Celle-là, comment on la réduit ? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l’emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l’administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder », a ajouté l’actuel homme fort de l’Elysée. Selon les annonces qui ont été faites, plusieurs restrictions seront imposées aux personnes ayant refusé de se faire vacciner. Il s’agit par exemple de leur empêcher l’accès à certains lieux publics tels que les cafés, les salles de cinéma et bien d’autres lieux.