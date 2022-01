Les relations diplomatiques entre le Mali et la France se sont refroidies ces derniers mois, depuis la prise de pouvoir par la junte militaire. En dépit de cette situation, la France a l’intention de continuer à intervenir, afin de venir à bout de la menace terroriste. Lors de la présentation de ses vœux aux armées, hier jeudi 20 janvier 2022, Florence Parly, ministre française des armées a déclaré que l’Hexagone doit « trouver la voie » afin de continuer la lutte antidjihadiste en Afrique de l’ouest.

Les pays d’Afrique de l’ouest demandent l’appui de la France

Elle a par ailleurs ajouté qu’ : « au Sahel, la situation sécuritaire reste difficile et se voit désormais compliquée par un contexte politique malien très défavorable et le déploiement des mercenaires russes de Wagner ». Pour Florence Parly, la mission de la France continuera malgré ces problèmes, d’autant plus que les pays d’Afrique de l’ouest lui demandent son appui pour venir à bout du terrorisme. Notons que le pays d’Emmanuel Macron est militairement engagé avec le G5 Sahel dans le cadre de la lutte contre le djihadisme. Pour rappel, la junte militaire est actuellement au pouvoir au Mali suite à deux coups d’Etat. Avec à sa tête, le colonel Assimi Goïta, elle s’est engagée à remettre le pouvoir aux civils après cinq années de transition. Cette situation a été désapprouvée par les pays membres de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) qui lui ont infligé de lourdes sanctions, notamment la fermeture de leurs frontières.

Ces mesures ont bénéficié du soutien de la France et de l’Union européenne. Le mardi 11 janvier dernier, ces derniers ont approuvé les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. «‘’Nous soutenons » les mesures diplomatiques et économiques prises par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à l’encontre du Mali » avait déclaré le président français Emmanuel Macron au cours d’une conférence de presse avec le président du Conseil européen Charles Michel.