Le géant américain de la technologie Microsoft a déclaré mardi qu’il a acheté Activision Blizzard dans le cadre d’un accord entièrement en espèces de 68,7 milliards de dollars, réunissant deux des plus grandes forces du jeu vidéo. Les actions d’Activision ont grimpé de 37% mardi après la nouvelle tandis que les actions de Microsoft ont chuté de moins de 1%. Il s’agirait de la plus grande acquisition de Microsoft à ce jour, suivie de son achat de LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars. C’est également le plus gros contrat jamais conclu de l’histoire de l’industrie des jeux vidéo.

Microsoft devient « le troisième acteur mondial du jeu vidéo en termes de chiffre d’affaires derrière Tencent et Sony », selon le communiqué du groupe. « Cette acquisition accélérera la croissance de l’activité de jeu de Microsoft sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métaverse », a déclaré Microsoft dans le communiqué mardi. Activision, qui est connue pour ses jeux populaires tels que Call of Duty et Tony Hawk’s Pro Skater, a été embourbée dans la controverse au cours des derniers mois après des rapports d’inconduite sexuelle et de harcèlement parmi les dirigeants de l’entreprise.

Mieux rivaliser avec les concurrents

Lundi, Activision a déclaré avoir licencié des dizaines de cadres à la suite d’une enquête. Le directeur général d’Activision, Bobby Kotick, continuera d’occuper ce poste, a déclaré Microsoft. Une fois l’accord conclu, l’activité d’Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer, qui dirige Microsoft Gaming. L’ajout de l’écurie de titres populaires d’Activision aidera Microsoft à étendre ses propres offres pour la console Xbox et à mieux rivaliser avec la PlayStation de Sony Corp. Activision a une longue histoire avec la Xbox.

La plus grande franchise de l’éditeur, Call of Duty, a connu un succès en grande partie grâce à la plate-forme en ligne innovante de Microsoft, Xbox Live, qui permet aux joueurs de se connecter pour des matchs multi-joueurs. La plupart des jeux d’Activision sont publiés sur les consoles Xbox.