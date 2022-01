Triste nouvelle pour les fans de la saga américaine Mission Impossible. En effet, les sociétés cinématographiques qui ont cette dernière à charge ont annoncé que les volets 7 et 8 qui devaient respectivement sortir en 2022 et en 2023, ont été reportés en 2023 et en 2024. L’information a été donnée par Skydance et Paramount Pictures.

Mission Impossible 8 retardé en juin 2024

Ces derniers ont d’abord annoncé que la sortie de « Misssion : Impossible 7 est repoussée de septembre de cette année à juillet 2023 » tout en ajoutant que « Mission : Impossible 8 devait sortir au cinéma en juillet 2023, mais il sera retardé à son tour jusqu’en juin 2024 ». La nouvelle a été confirmée par la revue spécialisée The Hollywood Reporter qui a justifié la situation par « la manière dont le Covid-19 continue de bouleverser le paysage cinématographique ». Notons que c’était en 2020 que le tournage de Mission : Impossible 7 avait été suspendu, à un moment où la pandémie du coronavirus avait commencé à bouleverser l’industrie cinématographique aux Etats-Unis.

Même si le tournage était terminé en septembre 2021, les compagnies avaient annoncé un retard concernant la sortie des volets 7 et 8. « Après mûre réflexion, Paramount Pictures et Skydance ont décidé de reporter les dates de sortie de Mission : Impossible 7 et 8 en raison des retards occasionnés par la pandémie en cours » avaient-elles déclaré. Pour rappel, Mission : Impossible 7 est réalisé par Christopher McQuarrie, avec comme acteur principal Tom Cruise qui interprète le rôle d’Ethan Hunt.