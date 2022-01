D’après la famille du patient, leur enfant hospitalisé à Boston n’est plus éligible pour recevoir une transplantation cardiaque, car il n’est pas vacciné. David Ferguson a déclaré aux médias que son fils de 31 ans avait été retiré de sa place sur la ligne de transplantation du Brigham and Women’s Hospital parce qu’il ne s’est pas fait vacciné contre le Covid-19. « C’est un peu contre ses principes de base, il n’y croit pas. C’est une politique qu’ils appliquent et donc parce qu’il ne se fera pas vacciner, ils l’ont retiré de la liste des transplantations cardiaques », a déclaré Ferguson à CBS 4.

L’hôpital a déclaré dans un communiqué que le vaccin Covid-19 n’est que l’un des nombreux autres vaccins requis pour les greffes. « Comme de nombreux autres programmes de transplantation aux États-Unis, le vaccin Covid-19 est l’un des nombreux vaccins et comportements de style de vie requis pour les candidats à la transplantation dans le système Mass General Brigham afin de créer à la fois les meilleures chances de réussite de l’opération et aussi la survie du patient après la greffe », indique le communiqué.

Les meilleures chances de survie

L’hôpital a également déclaré sur son site que les candidats à la greffe « doivent également recevoir les vaccins contre la grippe saisonnière et l’hépatite B, suivre d’autres comportements sains et démontrer qu’ils peuvent s’engager à prendre les médicaments requis » après la procédure. Un porte-parole du Brigham and Women’s Hospital a réitéré la politique de l’hôpital au New York Post, affirmant qu’il faisait tout ce qu’il pouvait « pour s’assurer qu’un patient qui reçoit un organe greffé ait les meilleures chances de survie ».

Il a des principes auxquels il croit vraiment

CBS 4 a rapporté que la famille du père de deux enfants a reçu d’excellents soins de l’hôpital, mais ils ne sont pas d’accord avec la politique de vaccination et « poursuivent agressivement toutes les options ». « Je pense que mon garçon se bat sacrément courageusement et il a de l’intégrité et des principes auxquels il croit vraiment et cela me fait le respecter d’autant plus », a déclaré Ferguson au média.