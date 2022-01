Lors de son récent passage au parlement français, le ministre des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a été interpellé par le député Hubert Julien-Ferrière sur la situation de Reckya Madougou au Bénin. Inutile de rappeler que l’ex-ministre de la justice a été condamnée à 20 ans de prison pour terrorisme par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) en décembre 2021.

Le ministre français des affaires étrangères a indiqué qu’il était tout autant préoccupé par la situation de l’ancienne garde des sceaux. « J’ai eu l’occasion de m’exprimer sur le sujet et de faire pression fermement auprès des autorités béninoises et en particulier lors de la visite du président Talon en France en novembre 2021. On lui a rappelé cette nécessité » a déclaré Jean-Yves Le Drian.

« A force d’en parler parfois on a des résultats »

Il assure que le président Macron et les ministres du gouvernement, n’omettent pas de discuter avec les chefs d’Etat des questions liées aux droits de l’homme s’ils sont en visite en France où lors des déplacements des autorités françaises à l’étranger. « Nous parlons toujours de cela. Et à force d’en parler, parfois on a des résultats. Mais il y a une ténacité indispensable qui s’adresse aussi au Bénin » a conclu Jean-Yves Le Drian.