Depuis plus de deux, le nouveau coronavirus fait de nombreuses victimes dans le monde. Si plusieurs personnes ont pu retrouver leur bonne santé après avoir été infectées par le virus, plusieurs familles dans le monde ont perdu leurs membres au cours des deux dernières années.

Plus de 5 millions et demi de patients dans le monde sont passés de vie à trépas. Des vaccins ont été mis au point pour freiner la progression de la maladie mais c’était sans compter sur la découverte de nouveaux variants. Après le variant Delta qui a fait de nombreuses victimes, on parle depuis quelques semaines du variant Omicron. Même si ce variant est moins virulent que le variant Delta, le variant Omicron est plus contagieux. Pour preuve on remarque que depuis sa découverte, il y a une flambée de cas positif un peu partout dans le monde. La situation actuelle inquiète plus d’un et fait réagir plusieurs personnes. Le patron du laboratoire Pfizer, Albert Bourla, l’un des vaccins administrés actuellement dans plusieurs pays s’est confié au détour d’un entretien avec BFMTV.

Pour le PDG de Pfizer, la vague d’Omicron « sera la dernière avec autant de restrictions ». Le patron du laboratoire estime qu’il faudrait recevoir au moins trois doses « pour une vaccination complète« . Il préconise également une dose de rappel par an « sauf pour les personnes immunodéprimées qui pourraient se faire vacciner tous les trimestres ». Il a profité de l’occasion pour parler des projets du laboratoire. « Nous travaillons d’ailleurs déjà sur une nouvelle version du vaccin qui permettra non seulement de couvrir les anciens variants mais également Omicron, pour lutter contre les contaminations, hospitalisations et les morts », a confié le patron de Pfizer.