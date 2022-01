Une alliance entre l’Otan et l’Europe. C’est du moins l’une des suggestions qui ont été faites par Emmanuel Macron pour contrer la Russie. Le président français a fait cette proposition à la faveur de son discours qu’il a tenu dans la matinée de ce mercredi 19 janvier 2021 devant les eurodéputés réunis au Parlement européen de Strasbourg.

« Nouvel ordre de sécurité et de stabilité »

Il s’agissait en effet de présenter les priorités de la France pour le semestre au cours duquel elle présidera le Conseil de l’Union européenne. Pour l’actuel patron de l’Elysée, il est important de bâtir « un nouvel ordre de sécurité et de stabilité » en Europe et en partenariat avec l’Otan.

« Ces prochaines semaines doivent-nous conduire à faire aboutir une proposition européenne bâtissant un nouvel ordre de sécurité et de stabilité. Nous devons le construire entre Européens, puis le partager avec nos alliés dans le cadre de l’Otan, puis ensuite le proposer à la négociation à la Russie », a déclaré le président français. « La sécurité de notre continent nécessite un réarmement stratégique de notre Europe comme puissance de paix et d’équilibre, en particulier dans le dialogue avec la Russie », a-t-il poursuivi.

« Dialogue franc et exigeant »

Toujours dans la même dynamique, Emmanuel Macron a également plaidé pour « un dialogue franc et exigeant » avec Moscou. Alors que son discours intervient dans un contexte de tension entre l’Occident et la Russie, le président français à propos du dialogue avec indique qu’il « le défend depuis plusieurs années, et que ce n’est pas une option ».