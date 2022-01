Le vice-ministre russe des Transports, Vladimir Tokarev, a été arrêté dans une affaire de corruption, a déclaré une source à l’agence de presse TASS. « Il a été détenu conformément à l’article 91 du code de procédure pénale en tant que suspect », a déclaré la source. L’information a été confirmée par la suite par le ministère de de l’Intérieur. « Le vice-ministre des Transports de Russie a été arrêté (…) et placé dans un centre de détention provisoire », a indiqué le service de presse du ministère.

L’affaire pénale ouverte à l’encontre du vice-ministre n’est pas liée à son travail au sein du ministère, a noté la source mais fait référence à la période où il a été le premier directeur général adjoint de la société Spetstransstroy. « Cette affaire pénale n’est pas liée à ses activités au ministère des Transports. Elle concerne la période où Tokarev était directeur adjoint de la société Spetstransstroy », a-t-il déclaré.

Plus de 1,5 milliard de roubles

L’automne dernier, des perquisitions ont été effectuées dans l’entreprise, après quoi l’ancien directeur général de l’entreprise, Yury Reilyan, a été arrêté. Il a été accusé de fraude à une échelle particulièrement importante, les dommages dont les chemins de fer russes ont dépassé 1,5 milliard de roubles. Jusqu’en 2019, Spetstransstroy était la plus grande entreprise des chemins de fer russes. Vladimir Tokarev a occupé un poste de direction dans l’entreprise de 2016 à 2018.

Une perquisition également a eu lieu dans son bureau et à son domicile et « des supports numériques, des documents et d’autres éléments (…) ont été confisqués », a indiqué le ministère de l’Intérieur. Une autre source a déclaré à l’agence de presse que Tokarev était en congé avant son interpellation avec son limogeage du ministère. En tant que vice-ministre russe des transports, Tokarev a supervisé la mise en œuvre de projets dans le domaine du transport ferroviaire, notamment des projets de modernisation de la chaîne orientale, de développement des infrastructures portuaires et de construction de lignes à grande vitesse.