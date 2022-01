La justice sénégalaise a pris connaissance d’un dossier plutôt spécial ce mercredi 19 janvier. En effet, il s’agit de l’histoire de deux jeunes qui entretenaient secrètement une relation amoureuse depuis 2018. Mais la fille de 14 ans à l’époque est tombée enceinte du jeune homme de 17 ans. Cette dernière, pour éviter les problèmes a fait savoir à ses parents qu’elle avait été violée à la sortie d’une soirée.

Une deuxième grossesse

La version n’a pas été contestée par les parents et la jeune fille a dû quitter la Casamance où elle vivait pour rejoindre Dakar et a donné naissance à un garçon. Le jeune homme a également déménagé vers la capitale sénégalaise et a continué à voir son amoureuse ainsi que son fils. C’est alors qu’une deuxième grossesse est survenue. Devant le tribunal d’Instance de Dakar, le jeune homme rapporte que la jeune fille a souhaité avorter et s’est opposée à la proposition relative à l’implication des parents.

Trois mois de prison avec sursis

« Après lui avoir remis ledit montant, elle m’a rappelé pour me dire qu’elle a avorté. Mais, l’un des bébés a survécu, car elle était enceinte de jumeaux », a-t-il notamment confié en indiquant. Devant les juges, le jeune homme a également confié qu’il a coutume de dérober les objets de valeur de sa mère pour pouvoir entretenir son amoureuse et son enfant. Le jeune homme a été reconnu coupable de détournement de mineure et condamné à trois mois de prison avec sursis.