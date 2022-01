Une importante quantité de munitions de guerre a été saisie par les éléments de la Douane sénégalaise à Dakar. L’information fait en réalité la Une des médias de ce pays. Selon les précisions apportées sur cette situation, la saisie a été effectuée au port de Dakar. Il s’agit en réalité de trois conteneurs remplis de munitions de guerre transportés par un navire dénommé EOLIKA et battant pavillon guyanais.

Un contrôle de la cargaison

L’absence de cohérence dans les déclarations du Capitaine du navire a en effet motivé les fonctionnaires de la Douane à procéder à la fouille du navire et au contrôle de cargaison. Les éléments de la Douane sénégalaise ont pu compter lors de cette opération sur les unités spécialisées de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers, l’Unité NEDEX de l’Armée nationale, la Gendarmerie nationale et les services compétents du Port autonome de Dakar.

Quatre Ukrainiens arrêtés

On retient que quatre personnes d’origine ukrainienne ont été placées en garde à vue en attendant les investigations. Selon une déclaration qui a été faite sur la plateforme Web de la Douane sénégalaise, on retient qu’elle est « consciente des enjeux sécuritaires de l’heure, et réaffirme sa détermination à jouer pleinement sa partition dans la sécurisation de la chaine logistique maritime internationale en parfaite collaboration avec les autres Forces de Défense et de Sécurité et les acteurs portuaires ».