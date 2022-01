Les éléments de l’armée sénégalaise ont subi ce lundi 24 janvier une attaque en Casamance. Selon des informations rapportées par le média sénégalais iGFM, il s’agirait d’une initiative du Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). On retient qu’au total, 3 morts ont été enregistrés dont deux jambars. L’accrochage a eu lieu dans la matinée de ce lundi selon les précisions apportées sur la situation. Les rebelles seraient à bord d’un camion transportant du bois lors de l’attaque.

Se prononçant sur cette attaque qui a emporté un sous-officier et un militaire du rang, la Direction des relations publiques des armées a fait savoir qu’il s’agit d’une situation déplorable. A en croire le point de la Direction des relations publiques, la riposte aura permis de mettre la main sur deux des rebelles et de mettre un d’en eux hors d’état de nuire.

Un mort et deux prisonniers dans les rangs des rebelles

« Après une poursuite et une riposte énergique de nos hommes, un rebelle armé d’un fusil d’assaut kalashnikov a été tué et deux autres faits prisonniers. Des renforts ont été acheminés sur la zone pour la sécuriser. Les opérations se poursuivent. Les dispositions idoines ont d’ores et déjà été prises pour apporter tout le soutien nécessaire à la famille des défunts», a confié la Dirpa.