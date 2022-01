Sidney Poitier, le célèbre acteur, réalisateur et homme d’Etat, le premier homme noir à remporter un Oscar du meilleur acteur, décédé à 94 ans ce mois-ci, est mort d’une combinaison d’une insuffisance cardio-pulmonaire, de démence d’Alzheimer et de cancer de la prostate, selon son certificat de décès. Poitier est décédé à Beverly Hills, en Californie, le 6 janvier. Le certificat, délivré par le comté de Los Angeles, a noté que la carrière de Poitier en tant qu’acteur a duré 76 ans. Son corps sera incinéré selon ses dernières volontés.

Poitier est vénéré comme l’un des plus grands interprètes de l’histoire américaine, ayant fait sa marque en tant que premier homme noir à remporter un Oscar du meilleur acteur. Au zénith de sa carrière, il était parmi les plus grands attraits pour attirer le public dans les salles de cinéma. Il a eu son premier rôle d’acteur notable en 1946, lorsqu’il a fait ses débuts à Broadway dans « Lysistrata ».

Ses débuts au cinéma

Il fait ses débuts au cinéma en 1950 avec le film noir « No Way Out ». Poitier a joué dans une série de films phares dans les années 1960, dont « Lilies of the Field », « A Patch of Blue », « To Sir, With Love », « In the Heat of the Night » et « Guess Who’s Coming to Dinner ». Sa performance dans « Lilies of the Field » lui a valu l’Oscar révolutionnaire, et il restera le seul homme noir à remporter un Oscar jusqu’à Denzel Washington en 2002.