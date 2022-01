Michael et Janet Jackson sont des stars de la musique très connus aux USA et même au delà des frontières du pays de l’oncle Sam. La vie de star n’est pas toujours aisée et par le passé certaines célébrités se sont dévoilées sans filtre. Dans un nouveau documentaire, Janet Jackson s’est prêtée aux jeux. Elle fait des révélations sur son frère Michael Jackson décédé il y a bientôt 13 ans.

Michael Jackson est une célébrité qui a marqué l ‘histoire de la musique aux Etats-Unis. Interprète de plusieurs tubes qui ont fait danser et continue de faire danser des générations, Michael Jackson s’est éteint en 2009 alors qu’il préparait une tournée. Sa disparition a suscité une vague d’émotions dans le rang des fans de la musique pop qui pendant de nombreuses années ont fredonné ses chansons. Après son décès, l’héritage musical laissé par l’artiste continue de faire couler d’encre de de salive et des pans de sa vie sont révélés dans les médias.

Janet Jackson, sa jeune sœur qui est elle aussi une artiste chanteuse très connue a fait des révélations sur son défunt frère dans un documentaire à venir sur les écrans le 28 Janvier prochain. Janet Jackson s’est dévoilée dans le documentaire et a confié qu’il arrivait que son frère la traite de « vache ». « Il y avait des moments où Mike me taquinait et m’insultait. Cochon, cheval, salope ou porc, vache« , a affirmé la star qui révèle que les mots de son frère la blessait. « Il en riait, et je riais aussi, mais il y avait quelque part au fond de moi que ça faisait mal« , révèle Janet qui poursuit « lorsque quelqu’un vous dit que vous êtes trop lourd, cela vous affecte. »