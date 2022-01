Moscou appelle Washington et ses alliés européens à renoncer à leur politique d’escalade des tensions autour de l’Ukraine et à adopter une position constructive, a annoncé à la presse le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Il est absolument évident que l’hystérie attisée par Washington provoque en effet l’hystérie en Ukraine, où certains préparent pratiquement leurs sacs de guerre. C’est précisément le revers, très néfaste et nuisible, de la campagne menée actuellement par Washington. Nous critiquons systématiquement cette politique et appelons Washington et les alliés des États-Unis sur le continent européen à renoncer à cette politique, à adopter une position constructive, calme et mesurée« , a-t-il dit.

« Les médias américains publient, malheureusement, depuis des mois beaucoup d’informations non vérifiées, déformées, voire mensongères et provocatrices sur la situation en Ukraine et autour de ce pays. Ce fait devient évident pratiquement pour tout le monde », a-t-il dit ajoutant que les publications de ce genre méritaient une réaction « appropriée ».

Pour rappel, la chaîne CNN a annoncé plus tôt se référant à ses sources au sein de l’administration américaine, des tensions grandissantes dans les relations entre Washington et Kiev. Selon le média, le président américain Joe Biden et ses assistants sont mécontents du comportement des dirigeants ukrainiens qui « minimisent la menace » d’une prétendue invasion et ne sont pas « très reconnaissants » pour le soutien des États-Unis. Kiev estime de sa part que Washington « surréagit » à la situation actuelle, « sème la panique et désorganise l’économie ukrainienne », tout en refusant d’adopter des sanctions préventives contre la Russie.(TASS)