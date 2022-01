Un officier supérieur de la police britannique qui a déployé des caméras espions pour filmer des femmes nues a été condamné à trois ans de prison, dans une affaire qui, selon le juge, « aurait un impact sur la confiance du public » dans la police. Neil Corbel, un inspecteur-détective de 40 ans qui a démissionné après avoir été suspendu par la police de Londres, Met Police, a dissimulé des caméras espions dans des clés, des lunettes, des chargeurs de téléphone, des désodorisants, des boîtes de mouchoirs et des écouteurs.

Corbel, qui a placé les appareils dans des chambres louées telles que des hôtels et des appartements Airbnb, s’est fait passer pour un pilote de ligne réservant des séances photo et ciblant des modèles et des escortes sans méfiance. La police a découvert 51 femmes sur son disque dur, avec des vidéos pouvant durer jusqu’à quatre heures. L’ancien officier antiterroriste a plaidé coupable à 19 chefs d’accusation de voyeurisme.

Une victime affectée

« Je me suis tellement arraché les cheveux à cause du stress que j’ai des points chauves et que j’ai dû refuser de travailler », a déclaré une victime, qui a raconté lors du procès comment sa vie avait été affectée. Certaines victimes ont établi des parallèles entre Neil Corbel et Wayne Couzens , qui, en tant qu’officier de police du Met, a kidnappé, violé et assassiné Sarah Everard, 33 ans, alors qu’elle rentrait chez elle.

La condamnation de Corbel au Isleworth crown court à Londres survient après une série d’incidents impliquant des officiers en service qui, selon certains, ont creusé un fossé entre la police et le public. Après la condamnation de Couzens en septembre, le mois dernier, deux policiers du Met ont été emprisonnés pour avoir pris et partagé des photos de deux victimes de meurtre noires. Les inquiétudes concernant la méfiance à l’égard de la police ont été reprises par le juge Martin Edmunds QC.

Le fait qu’il soit policier est un gros problème

« Le fait qu’il soit policier est un gros problème », a déclaré l’une des 19 victimes qui ont fait des déclarations contre Corbel. « Ces gens sont censés nous protéger. Après le meurtre de Sarah Everard, c’est une période très effrayante pour être une femme », a-t-elle ajouté. Les infractions ont eu lieu dans des villes comme Londres, Manchester et Brighton, où l’officier installait parfois jusqu’à neuf caméras.