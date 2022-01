Les recherches sur la lune intéressent la Russie et la Chine. Pour cela, les deux puissances se sont associées en vue de la construction d’une station de recherche lunaire (ILRS). Cette dernière sera non seulement une base qui se trouvera sur la lune, mais aussi un orbiteur. L’information a été confirmée hier vendredi 28 janvier 2022 par plusieurs responsables de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA).

La participation est ouverte à d’autres pays

D’autres précisions ont été données par Wu Yanhua, directeur adjoint de l’agence spatiale chinoise. Au cours d’un point de presse à Pékin, il a fait savoir que les deux pays projettent de terminer la construction pour la nouvelle station de recherche lunaire d’ici 2035. Il faut dire qu’il s’agit d’un projet international, puisque la participation est ouverte à d’autres pays. Lors de son intervention, Wu Yanhua a fait part de la satisfaction de la Chine, estimant que : « Nous nous félicitons de la large participation de collègues internationaux ». Par ailleurs, l’ILRS concurrencera la passerelle lunaire de l’agence spatiale américaine, la NASA. Cependant, comparée à cette dernière qui orbitera seulement autour de la lune, la station internationale recherche lunaire disposera en plus d’une base et d’un orbiteur, de plusieurs rovers d’exploration.

Pour rappel, le projet avait été lancé l’année dernière après la signature des autorités chinoises et russes d’un protocole d’accord. Ce dernier a bien indiqué tous les travaux qui se feront sur l’ILRS. Ainsi, à en croire le mémorandum signé, la station serait construite dans le but de « mener des travaux de recherche multidisciplinaires et polyvalents ».