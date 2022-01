Kim Kardashian est une star très connue aux Etats-Unis. C’est l’une des personnalité médiatique les plus influentes au pays de l’oncle Sam qui fait parler d’elle presque tous les temps. Pendant des années elle a été la compagne du rappeur Kanye West. C’est d’ailleurs elle qui est la mère de ses quatre enfants. Depuis quelques semaines, les deux stars ont mis fin à leur relation. Une situation mal vécue par Kanye West qui a changé de nom pour devenir Ye.

Entre Kanye West et Kim Kardashian, il n’y a plus rien. Du moins à part leurs enfants qui seulement les lient désormais. Malgré les tentatives de Kanye West, la page semble être définitivement tournée. Kim Kardashian a un nouveau petit ami du nom de Pete Davidson tandis que Ye s’affiche désormais avec sa nouvelle « girlfriend », l’actrice Julia Fox. Malgré qu’il semble filé le parfait amour avec sa bien-aimée Kanye West garderait toujours un œil sur son ex- femme. C’est en tout cas ce qu’on est en tenté de croire au vue des dernières informations.

Selon des sources généralement bien introduites, le rappeur aurait dit à plusieurs personnes en privée que le petit ami de son ex-femme Kim Kardashian avait le sida. C’est DJ Akademiks qui aurait révélé l’information lors d’une récente diffusion en direct. « Kanye a dit à n’importe qui à portée de voix de lui-même qu’il essaie de répandre une rumeur selon laquelle Pete Davidson a le SIDA. Je vous dis que c’est un fait. J’ai entendu ça de huit personnes. Il le dit à tout le monde !« , confie DJ Akademiks