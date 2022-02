Jean-Luc Brunel n’est plus. Le corps sans vie de l’agent de mannequins a été retrouvé dans sa cellule de la prison de la Santé, à Paris. Il se serait donné la mort selon les premières informations qui ont été diffusées sur son décès. Il avait été interpellé le 17 décembre 2020 et transféré dans la maison d’arrêt dans laquelle il est décédé. Il était en effet cité dans la même affaire que le richissime Jeffrey Epstein qui a eu la même fin.

La mise en examen de Jean-Luc Brunel était pour plusieurs viols sur mineurs de plus de 15 ans, et «harcèlement sexuel». Pour l’heure, une enquête est en train d’être menée par le 3e district de police judiciaire dans le but d’identifier les réelles causes de la mort de Jean-Luc Brunel.

Étroitement lié à Jeffrey Epstein

Rappelons que le défunt est tout de même étroitement lié à l’affaire qui mettait en cause le richissime Jeffrey Epstein. L’homme qui s’était également donné la mort par pendaison était accusé d’avoir eu des relations sexuelles avec des mineurs dans ses résidences de Manhattan et de Palm Beach aux Etats-Unis. Quelques années auparavant, le richissime homme d’affaires avait été poursuivi pour des faits similaires. Il s’est par la suite donné la mort dans sa cellule le 10 août.

