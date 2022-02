Après plusieurs mois d’interdiction, un avion militaire français a été autorisé à survoler le ciel algérien ce jeudi 17 février. L’information a en effet été confiée par l’état-major des armées françaises à l’agence de presse française. Il s’agit d’un appareil de type Airbus A330 MRTT. Selon les précisions qui ont été apportées sur cette situation, l’autorisation a suivi les processus habituel.

Une demande passe par l’ambassade

La demande a dans un premier temps pris par l’ambassade de France avant de bénéficier de l’autorisation des dirigeants algériens. La permission est intervenue après plusieurs mois d’interdiction imposés aux avions militaires français. Ces appareils de l’armée française n’avaient pas l’autorisation de survoler le ciel algérien depuis le mois d’octobre dernier.

Alger avait également manifesté son mécontentement à une déclaration d’Emmanuel Macron dans le journal Le Monde par le rappel de son ambassadeur. Le président français déclarait notamment dans les colonnes du tabloïd que suite à son indépendance, l’Algérie s’était bâtie sur « une rente mémorielle » entretenue par « le système politico-militaire ».

Départ de la France de Bamako

L’autre contexte dans lequel cette réconciliation intervient entre l’Algérie et la France est le départ des soldats français de Bamako suite à plusieurs semaines d’incidents avec les autorités maliennes. Au cours de ces derniers jours, on note dans les différentes publications dans les médias un certain rapprochement entre les autorités algériennes et françaises.

