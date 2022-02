Le Bénin a essuyé une autre attaque terroriste la semaine dernière. La plus meurtrière de son histoire. Elle s’est déroulée dans le parc W et a fait 9 morts dont un français et plusieurs rangers (éco-gardes). Dans les mois précédents, notamment en janvier, les assaillants avaient pris pour cible des positions de l’armée béninoise. Face à cette situation, un dignitaire du culte vaudou veut accompagner le gouvernement dans sa lutte contre ce fléau. Il s’agit du président de l’association des Agassa, Otô, Ohê, Adjra, Manguè du Bénin., M Sètondji Adanklounon.

« Nous implorerons la bénédiction des mânes de nos ancêtres »

« En tant que chefs religieux, nous ne pouvons qu’accompagner les efforts du gouvernement par des prières pour mettre hors d’état de nuire ces terroristes que je traite de bandits. Le Bénin est une terre sacrée du Vaudou. Nous implorerons la bénédiction des mânes de nos ancêtres afin qu’aucun acte terroriste ne vienne la souiller » a déclaré le dignitaire du culte vaudou qui prend la menace très au sérieux. En effet, Sètondji Adanklounon pense que ces attaques peuvent se produire à l’intérieur des terres béninoises parce qu’il « n’est pas exclu qu’un jour ces terroristes se fondent dans les populations pour commettre leurs forfaits ».

Signaler toute présence d’étrangers

Il a donc invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité et les autorités de leurs localités en signalant toute présence d’étrangers dans leurs milieux de vie. Rappelons que le gouvernement a organisé un conseil des ministres extraordinaire jeudi dernier après les attaques du parc W. Il a décidé d’accélérer la stratégie déjà en cours de déploiement et qui vise à garantir la sécurité sur l’ensemble du territoire national. De nouveaux équipements de pointe ont été commandés et serviront dans ce cadre, dès leur réception dans les prochains jours.

