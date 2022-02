Aux USA, Madelissa Flores, une mère de trois enfants de l’Indiana a été arrêtée et accusée de négligence après la mort de son fils de trois mois atteint du covid-19. La maison de l’accusée a été jugée sale par les enquêteurs; toujours selon eux, elle aurait laissé le bébé malade avec ses autres jeunes enfants et serait sortie pour évacuer le stress. Mère célibataire, elle affirme vivre constamment sous stress.

Elle a été arrêtée vendredi pour la mort de son bébé, que la police a trouvé inerte le 28 novembre 2021. D’après l’autopsie, le bébé est décédé des suites de complications liées au covid-19. Le nourrison avait également des fractures aux deux jambes ce qui fait penser à des maltraitances. Selon la police, Madelissa a déclaré qu’elle était partie chez un ami parce qu’elle est une mère célibataire qui subit beaucoup de stress et avait besoin de parler à quelqu’un et n’avait personne de disponible pour surveiller ses enfants pendant son absence. Flores est détenu à la prison du comté de Marion et fait face à deux accusations de négligence.

Applis LNT : Android - Iphone