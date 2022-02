Le président de la République l’a annoncé le 31 décembre 2021. Il va revaloriser les salaires des travailleurs cette année. Une décision qui n’est visiblement pas mal perçue du côté des employeurs du Bénin. En tout cas, selon le président de la Confédération nationale des employeurs du Bénin (Coneb), Albin Féliho, il ne fait aucun doute que la cherté de la vie doit pousser à augmenter les salaires.

C’est clair qu’il faut augmenter les salaires , mais est-ce faisable ?

« Le principe d’augmenter le Smig est pratiquement acquis quand on connait le coût de la vie aujourd’hui par rapport au montant de 40.000 francs Cfa qui est en vigueur. On sait qu’il faut aller au-delà de ce montant. Là-dessus, c’est clair » a assuré M Feliho. Cependant, il se demande si cela est possible. Et si cela doit l’être, dans quelles conditions cette augmentation se fera?. Le président du Coneb fait notamment remarquer que le secteur privé, qui est le « plus gros employeur, varie d’une personne physique à la retraite qui emploie son chauffeur à une multinationale qui est présente dans plusieurs pays à la fois ».

Recourir aux chiffres de l’Insae

D’après le patron de la Confédération nationale des employeurs du Bénin , il sera certainement possible pour la multinationale d’augmenter le Smig sans trop réfléchir, mais l’équation sera plus compliquée pour le retraité qui puise dans sa pension pour payer son chauffeur. Tous ces paramètres doivent donc être étudiés avant d’augmenter les salaires, estime Albin Féliho persuadé que les chiffres de l’Instad (ex-Institut national de statistiques), leur seront d’une grande aide dans cet exercice. Le gouvernement va probablement rencontrer les employeurs dans les prochaines semaines pour discuter du sujet.

