Le Bénin s’active de plus en plus sur le front de lutte contre le terrorisme. En dehors de la mutualisation des moyens initiés par le président de la République, Patrice Talon, le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji, reçu sur Radio Bénin ce lundi 08 février 2022, a déclaré qu’ «un dispositif dédié à une gestion plus sécurisée des espaces frontaliers est en place depuis quelques années et que les résultats sont probants».

Selon le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement fait beaucoup de choses «sur le front de la lutte contre le terrorisme». Il fait savoir que «le Bénin a observé à un moment donné que le phénomène commençait à s’exporter hors des pays où il se manifestait ».

C’est pour cela qu’ «à un moment donné, tout dirigeant sérieux de la sous-région ouest africaine s’attendait à ce qu’à un moment ou à un autre, il puisse y avoir des incursions chez lui ou des velléités d’installation sur son territoire». Pour se prévenir contre les attaques terroristes, le porte-parole du gouvernement a affirmé que «le Bénin a anticipé cela et que depuis au moins 2019» et qu’«en dehors du dispositif de gestion des espaces frontaliers pilotée par l’ABeGIEF», le gouvernement a «mis en place un mécanisme de prévention et de protection de nos frontières». «Je ne vous dis pas combien de dizaine de personnes ont pu être appréhendées grâce à l’efficacité de ce dispositif qui nous a permis de déjouer plein de tentatives» a-t-il souligné. Il a précisé ensuite que « depuis les incursions, ce dispositif a été renforcé».

Applis LNT : Android - Iphone