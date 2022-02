Le principal suspect du meurtre du bijoutier au Sénégal est finalement passé aux aveux. Il a reconnu devant le juge d’instruction avoir ôté la vie au bijoutier alors qu’il avait nié les faits durant toute la procédure. Selon les informations rapportées par le média sénégalais Libération, le mis en cause aurait avoué avoir étranglé sa victime. Mais avant, il indique l’avoir aspergé avec un gaz asphyxiant. On retient également de ses aveux qu’il a jeté le téléphone portable de sa victime à la plage de Malibu.

Assassinat avec actes de tortures…

Après le choc qu’il a fait avec le véhicule d’un particulier, il a abandonné la dépouille mortelle du bijoutier à Cambérène. Il est poursuivi pour assassinat avec actes de tortures et de barbarie et recel de cadavre. Notons qu’il avait pourtant nié les faits qui lui sont reprochés depuis le début de la procédure.

Il nie les faits durant la procédure

Il faisait notamment remarquer que le bijoutier était venu chez lui récupérer une somme de 6 millions et serait retourné à son domicile. «Il est venu me réclamer ses 6 millions Fcfa. C’était le matin. Je lui ai payé et il est reparti. Vers 18 h, il est revenu chez moi. C’était pour me demander s’il n’avait pas laissé son téléphone portable à la maison. Je lui répondu non et il est reparti», avait-il déclaré lors de son interrogatoire.

