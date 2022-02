Brigitte Macron a finalement assigné en justice les différentes personnes ayant véhiculé l’information selon laquelle, elle serait née homme. Selon les précisions apportées par les médias français, il s’agirait de deux femmes qui sont visées par une plainte tant au civil que sur le plan pénal. Sur les réseaux sociaux, les deux mises en causes ont diffusé cette information qui a fait la Une des média et abondamment relayée.

L’interview met en effet en scène une « médium » qui remet en cause l’existence de Brigitte Macron. Pour elle, la compagne d’Emmanuel Macron serait née Jean-Michel Trogneux. La première dame s’était déjà prononcée à plusieurs reprises sur cette information qui avait été formellement démentie. Elle a profité de son passage le 14 janvier dernier sur TF1 pour se prononcer sur cette actualité.

« Ils ont changé mon arbre généalogique »

« Ils ont changé mon arbre généalogique. Les trois quarts de la famille, c’était bien, et d’un seul coup on arrive à mon frère… et je suis mon frère. […] On touche à la généalogie de mes parents. Là, c’est impossible », a fait savoir l’épouse d’Emmanuel Macron. L’avocat de Brigitte Macron avait annoncé qu’une plainte allait être déposée depuis quelques semaines. L’annonce avait été faite par l’homme de droit par le biais d’une confidence qu’il a faite à LCI.

