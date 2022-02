Au Nord du Cameroun, cinq membres de Médecins sans Frontières (MSF) ont été enlevés par des groupes armés. Selon les informations rapportées sur cette situation, on retient qu’en plus du Tchadien, Franco-ivoirien et du Camerounais, un Sénégalais est dans le lot. Cette région du Cameroun est réputée contenir des groupes jihadistes. Ces hommes armés se seraient introduits dans le domicile de Médecins sans Frontières (MSF) pour pouvoir commettre leur forfait.

Pour l’heure, aucune précision n’a été apportée sur le groupe ayant procédé à l’enlèvement des membres de Médecins sans Frontières (MSF). Selon des confidences qui ont été faites par un membre de l’administration local à l’agence de presse française, «rien ne permet de lier cet acte aux attaques de Boko Haram ». « Nous ne savons pas si c’est un simple vol qui a mal tourné. Un coffre-fort a été ouvert », a poursuivi l’homme qui a requis l’anonymat.

Boko Haram

Aucune information n’a filtré sur l’identité des membres de ce groupe armée. Les autorités indiquent pour leur part qu’il s’agit des éléments du groupe armé Boko Haram. Depuis plusieurs années, les membres de ce groupe opèrent dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun ainsi qu’au Nigéria.

Applis LNT : Android - Iphone