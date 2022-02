Un autre coup d’Etat en Afrique de l’Ouest ? Des tirs nourris ont été entendus dans l’après-midi de ce mardi 1er février dans la capitale de la Guinée-Bissau près du palais du gouvernement, où se tenait un Conseil des ministres extraordinaire, a indiqué un journaliste de Reuters. Le président Umaro Sissoco Embalo et le Premier ministre Nuno Gomes Nabiam seraient présent dans le bâtiment. D’après les premières informations reçues, il n’est pas immédiatement clair qui tirait les coups de feu.

Toutefois, une source de sécurité ayant des contacts à l’intérieur du bâtiment a déclaré que des personnes avaient été touchées par les coups de feu a rapporté Reuters. L’agence de presse a également rapporté qu’une deuxième source a déclaré que deux personnes étaient mortes, mais il n’était pas clair s’il s’agissait des forces de sécurité ou de ceux qui avaient lancé l’attaque. Les militaires qui ont encerclé le gouvernement, qui est non loin de l’aéroport, ont tenu les gens éloignés. Les banques dans la ville ont fermé et les marchés se sont vidés et les soldats patrouillent dans les rues.

Réaction de la CEDEAO

La CEDEAO a immédiatement réagi à la situation condamnant une « tentative de coup d’Etat » en cours. L’organisation sous-régionale a demandé aux militaires de « retourner dans leurs casernes ». « La Cédéao condamne cette tentative de coup d’Etat et tient les militaires responsables de l’intégrité physique du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement », a déclaré la CEDEAO dans un communiqué.

Réaction de l’ONU

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres est « profondément préoccupé par les informations sur des combats intenses à Bissau », d’après son communiqué. Alors que des tirs nourris se poursuivaient dans le secteur du palais du gouvernement M. Guterres, a demandé « l’arrêt immédiat » des combats. L’instabilité politique ravage le pays depuis des décennies. Neuf coups d’État ou tentatives de coup d’État ont eu lieu dans le pays depuis l’indépendance du Portugal en 1974.