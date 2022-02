(TASS) La reine Elizabeth II de Grande-Bretagne a contracté le coronavirus, mais espère pouvoir effectuer des tâches faciles la semaine prochaine, indique un communiqué publié ce dimanche. « Le palais de Buckingham confirme que la reine a été testée positive au Covid aujourd’hui. Sa Majesté a des symptômes semblables à ceux d’un rhume, mais s’attend à poursuivre pendant la semaine qui vient des tâches légères à Windsor. Elle continuera à recevoir une surveillance médicale et suivra toutes les recommandations appropriées.«

La monarque de 95 ans a été l’une des premières dans le pays à recevoir un vaccin. Selon des informations parues le 10 février, son fils, l’héritier du trône le prince Charles, a été victime pour la deuxième fois d’une infection au coronavirus après en avoir subi une forme légère en mars 2020. Les médias ont indiqué que le prince avait rencontré sa mère peu avant sa nouvelle infection, qui a été également détectée plus tard chez l’épouse du prince, la duchesse de Cornouailles Camilla. En octobre dernier, la reine a été hospitalisée, pour la première fois depuis huit ans, et a passé une journée à l’hôpital, ce qui a été expliqué par la nécessité d’un examen médical.

Officiellement, aucun problème de santé n’a été signalé, mais ces derniers mois, elle participe rarement à des évènements publics et, sur exigence des médecins, a entièrement renoncé à l’alcool et provisoirement aux voyages à longue distance. Le premier évènement auquel elle a assisté depuis plusieurs mois a été une rencontre avec un groupe d’écoliers, d’habitants et de quelques invités qui s’est tenue le 5 février dans son domaine préféré de Sandringham, dans le Norfolk, où est décédé son père le roi George VI.

