Dans un tweet samedi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé avoir été testé positif au Covid-19 avec le variant Omicron, lui et son épouse Emine Erdogan. « Après avoir ressenti des symptômes légers, mon épouse et moi-même avons été testés positif au Covid-19. Nous avons par chance une infection légère, dont nous avons appris qu’elle était due au variant Omicron », a-t-il tweeté.

Le président turc avait reçu sa première dose du vaccin chinois CoronaVac en janvier 2021 devant les caméras dans un hôpital d’Ankara. « J’ai aussi été vacciné », avait-il déclaré sur Telegram après l’opération. « Je crois que surtout si tous les dirigeants politiques, les députés encouragent [l’application] du vaccin COVID-19, ce sera la bonne [décision] », a-t-il déclaré aux journalistes.

Du retour de l’Ukraine

Le président a annoncé son infection au virus au retour d’un voyage en Ukraine où lui et son épouse ont rencontré le président ukrainien Zelenski et son épouse jeudi. Au cours de ce voyage, Erdogan a proposé à son homologue et à la communauté internationale de servir de médiateur dans l’impasse entre Kiev et Moscou. Il a promis de faire tout ce qu’il pourrait pour mettre fin pacifiquement à la crise.

